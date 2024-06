Bottaro verso Torino, ma prima costruirà l’OraSì Ravenna

La notizia di ieri è che Giorgio Bottaro si sta spostando verso Torino scelto dall’ambiziosa Reale Mutua che dopo un campionato di alta classifica, vuole puntare con più decisione alla promozione nella massima serie. Non per niente, la società sabauda ha ingaggiato da tempo un coach di prima qualità come Matteo Boniciolli, reduce da una non facile salvezza nel campionato di serie A alla guida di Scafati, e due giorni fa ha anche definito l’arrivo di Matteo Montano, ex Ravenna e Urania Milano e prima proprio punto di forza della Fortitudo targata Boniciolli.

Deja vu

Se Bottaro, come sembra logico, accetterà l’offerta di Torino non lascerà comunque l’OraSi al proprio destino. Come già successo con Bonitta e la Consar, infatti, Bottaro provvederà a ingaggiare il nuovo coach (probabilmente il prossimo week-end, si insiste su Mattia Ferrari nonostante la richiesta alta) e a muoversi sul mercato. Magari assieme a Mauro Montini, che a suo tempo fu direttore sportivo a Ravenna con buoni risultati e nell’ultimo periodo ha collaborato attivamente con la società giallorossa e con lo stesso Bottaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA