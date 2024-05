Bottaro e il bilancio dell’OraSì: “Ravenna è una piazza appetibile per giocatori e allenatori” VIDEO

A fine stagione, Giorgio Bottaro ha stilato il bilancio della stagione 2023-2024 dell’OraSì Ravenna: “Grazie ai tifosi perché abbiamo sentito quanto ci siano stati vicini. Una prova d’affetto che ha colpito tutti. Il futuro? Lavoriamo su due fronti: societario e tecnico. Con Massimo (Bernardi, ndr) non ho ancora parlato, valuteremo serenamente insieme quello che è successo. Al momento non posso dirvi se il coach sarà Bernardi o sarà un altro. Però Ravenna resta una piazza appetibile da giocatori e allenatori e come piazza merita la A2”.