Bentornato professor Masciadri: «Voglio portare tanta positività»

Presso la sede dell’Acmar, altro storico sponsor del Basket Ravenna, alla presenza del direttore Lorenzo Nicoletti e del coach Aniello, è stato presentato l’ultimo dei nuovi arrivi, anche se per lui è stato piuttosto un graditissimo ritorno.

Parliamo di Stefano Masciadri. «Siamo molto contenti di avere uno come Mascio con noi - ha detto Aniello - perché sarà un collante importante per il gruppo con la sua grande esperienza. Il suo ruolo principale sarà quello di ala forte, ma un giocatore con queste qualità e con la sua lettura del gioco, potrà essere utilizzato anche in altre posizioni».

«Appena c’è stata la possibilità di poter tornare l’ho presa al volo - ha detto il 37enne lombardo -. Sono passati otto anni dal mio addio, ma la voglia di riportare Ravenna dove ci eravamo lasciati è ancora molto grande. Da parte mia e della società, questo campionato sarà quindi un nuovo punto di partenza. So che dovrò essere un punto di riferimento per i tanti ragazzi alla loro prima esperienza in un torneo comunque lungo e difficile e cercherò sempre di fare del mio meglio per portare al gruppo il massimo della positività».

Tanti buoni propositi ribaditi poi dal Professore. «Dopo la prima chiacchierata ho percepito subito la voglia della società di riportare dopo qualche anno un po’ di entusiasmo al palazzo, il desiderio di fare tornare quell’atmosfera di divertimento e di coinvolgimento con la squadra di un tempo e questa idea è stata la molla ulteriore per farmi scegliere di tornare a casa».

Intanto oggi alle 18,30 il Pala Costa ospita un’altra amichevole dei giallorossi contro l’Adamant Ferrara, un nuovo test per saggiare le condizioni della squadra. «Vorrei che si continuasse con lo stesso atteggiamento messo in mostra nelle precedenti partite - commenta coach Aniello - nonostante le difficoltà e gli errori che ci saranno ma che settimana dopo settimana speriamo di ridurre sempre di più. In realtà quello che stiamo cercando di fare è avere un atteggiamento sempre positivo e costruttivo affrontando le situazioni che ci verranno proposte come un’occasione di crescita».

A questo proposito, la vittoria sull’Andrea Costa nel Memorial Vianello ha mostrato un’OraSì molto determinata e in crescendo anche dal punto di vista fisico nonostante le defezioni di Dron e di Brigato in corso d’opera, entrambi in forse oggi. «Stanno recuperando, vedremo se utilizzarli. Al momento c’è chi non è al 100% ma l’importante sarà che lo sia alla prima di campionato».