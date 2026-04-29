Basket serie B play-out, il programma delle partite dell’OraSì contro Fiorenzuola

OraSì Ravenna Basket
  • 29 aprile 2026
Rolandas Jakstas in azione (foto FIORENTINI)
Rolandas Jakstas in azione (foto FIORENTINI)

È ufficiale il calendario del primo turno dei play-out di Serie B Nazionale 2026: l’OraSì Basket Ravenna sfiderà la Fiorenzuola Bees in una serie al meglio delle cinque gare.

Questo il programma completo:

Gara 1: Venerdì 8 maggio ore 20:30, Fiorenzuola Bees – OraSì Basket Ravenna

(Palazzetto dello sport PalArquato, Castell’Arquato)

Gara 2: Domenica 10 maggio ore 18:00, Fiorenzuola Bees – OraSì Basket Ravenna (Palazzetto dello sport PalArquato, Castell’Arquato)

Gara 3: Mercoledì 13 maggio ore 20:30, OraSì Basket Ravenna – Fiorenzuola Bees (PalaCosta, Ravenna)

Eventuale Gara 4: Venerdì 15 maggio ore 20:30, OraSì Basket Ravenna – Fiorenzuola Bees

(PalaCosta, Ravenna)

Eventuale Gara 5: Lunedì 18 maggio ore 20:30, Fiorenzuola Bees – OraSì Basket Ravenna

(Palazzetto dello sport PalArquato, Castell’Arquato)

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