Basket serie B, OraSì, ecco servito il rinnovo di Dron

L’OraSì Basket Ravenna comunica con grande piacere il rinnovo del contratto del capitano Gabriel Dron, che continuerà a guidare la squadra giallorossa anche nella prossima stagione. Per Gabriel sarà il quarto campionato consecutivo con la maglia giallorossa, dopo essere diventato capitano nella stagione 2024/2025. Sia in campo che nello spogliatoio, rappresenta un simbolo e un punto di riferimento per l’intero gruppo.

La società è molto contenta di proseguire questo percorso con un giocatore che ha sposato a pieno il progetto tecnico e la vita in città creando anche un ottimo legame con i tifosi. Questa conferma rappresenta la volontà di costruire una continuità tecnica che sarà alla base del raggiungimento degli obiettivi sportivi della prossima stagione.

Le parole del Direttore Generale Lorenzo Nicoletti: «Siamo orgogliosi che Gabriel rimanga con noi per il quarto anno consecutivo, è una persona che crede molto nel progetto e che ha costruito radici profonde nella nostra società e in città. Si è sempre contraddistinto per spirito di sacrificio e di appartenenza, sia in campo che fuori. Per noi non rappresenta solamente un giocatore importante dal punto di vista tecnico ma anche un punto di riferimento per il gruppo squadra».

Le parole del capitano Gabriel Dron: «Ho deciso di rimanere perché credo molto nel progetto e nella società ma soprattutto voglio redimermi dalla stagione appena conclusa. In questi anni ho costruito un bellissimo rapporto sia con la città che con i tifosi, qualcosa che difficilmente capita da altre parti. Fin dal primo giorno di tre anni fa mi sono sentito subito a casa e ho incontrato persone che mi hanno trattato come un figlio. Spero di poter regalare gioia e sorrisi anche nella prossima stagione e di riempire sempre di più il palazzetto, non vedo l’ora di tornare in campo».