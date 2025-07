Svolta storica e comincia un nuovo anno zero per il Basket Ravenna . Dopo 20 anni di presidenza di Roberto Vianello il nuovo proprietario è l’ex direttore generale Giorgio Bottaro, vero traghettatore del nuovo corso, mentre Mauro Montini ricoprirà la carica di presidente e amministratore unico.

Alla presentazione in Comune anche la moglie e le figlie dell’indimenticabile Roberto Vianello. Bottaro ha precisato: “Sono un traghettatore, non ho fatto 13 al totocalcio... la pallacanestro deve andare avanti e lavoreremo per essere aggreganti per trovare forze nuove per dare un futuro alla pallacanestro”. Unigrà resterà sulle maglie con il marchio OraSì.