Basket Ravenna Piero Manetti e OraSì avanti insieme per altri tre anni

L’OraSì Basket Ravenna ha annunciato il rinnovo dell’accordo con OraSì, che continuerà a essere il main sponsor della società giallorossa per i prossimi tre anni. Le parole del Presidente Mauro Montini: “Sicuramente c’è una grande soddisfazione per questo rinnovo della sponsorizzazione, il rapporto con OraSì si è consolidato nel corso degli anni grazie a fiducia, stima reciproca e una visione comune. È motivo di soddisfazione doppia per me perché il mio rapporto professionale con Ravenna nasce nel 2015 quando, anche grazie ad un’iniziativa popolare degli appassionati, iniziò questo legame con OraSì che permise di partecipare al campionato di Serie A2. Questo legame continua da quel giorno con grande soddisfazione”.