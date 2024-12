Basket B, tris di sconfitte per Blacks Faenza, Virtus Imola e OraSì Ravenna

Fiorenzuola-Blacks 87-77 Non bastano i 15 punti a testa di Magagnoli e Poletti a Faenza. Fiorenzuola decolla grazie a un terzo quarti vinti 21-11 sulle ali dei canestri di Bottioni (25).

Virtus-Legnano 82-84 Sconfitta in volata per una generosa Virtus Imola contro la capolista Legnano che sorpassa all’ultima curva. All’ultimo minuto Oboe realizza il +2, poi Anaekwe per due volte non trova il canestro. Per Imola Morina 22 e Ricci 17.

OraSì-Luiss Roma 68-74 Nel girone B, quinta sconfitta di fila per l’OraSì Ravenna, che non riesce a fermare la serie negativa. Crespi (14 punti ) top scorer di una Ravenna che perde nettamente il duello a rimbalzo (31-47) e soffre la presenza di Cucci in attacco (19 punti).