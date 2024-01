Basket B, “stringe troppo forte la mano a un arbitro a fine gara”: Nikolic squalificato 4 gare, OraSì Ravenna nei guai

Una curiosa squalifica colpisce l’OraSì Ravenna, che perde per ben 4 giornate Miyja Nikolic per avere stretto troppo forte la mano a un arbitro a fine gara. “Il Basket Ravenna - annuncia l’OraSì - comunica che il proprio tesserato Mitja Nikolic è stato squalificato per quattro gare. riportiamo il comunicato ufficiale: “ Mitja Nikolic (atleta): squalifica tesserato per 4 gare perchè a fine gara si avvicinava al secondo arbitro e, in occasione dei saluti, con fare intimidatorio stringeva con violenza la mano dell’arbitro, provocando dolore e gli rivolgeva espressioni offensive”.