Basket B, Restelli: “OraSì troppo discontinua con Fabriano”

Prima o poi si sapeva che sarebbe accaduto, ma riguardando la trama della gara con Fabriano, qualche recriminazione in casa ravennate ci può stare. Perché sotto di 19 punti all’inizio dell’ultimo quarto, l’OraSì aveva saputo cambiare faccia fino a mettere in forte dubbio la vittoria ospite.

Marco Restelli, autore di 19 punti, 14 dei quali proprio nei dieci minuti finali, non cerca alibi. «Purtroppo siamo stati ancora una volta molto discontinui, con un rendimento insufficiente nella parte centrale del match e nonostante la nostra rimonta nell’ultimo quarto non siamo riusciti a conquistare i due punti».

Il percorso netto in casa si è così fermato di fronte a un’avversaria più forte, ma la reazione della squadra, nonostante il gap fisico e di esperienza di Fabriano, rafforza tutti i buoni propositi di Restelli. «Al ritorno in palestra ci butteremo a capofitto per cercare di migliorare quelli aspetti negativi che hanno fatto la differenza a favore di Fabriano».

I numeri non mentono

La battaglia persa sotto i tabelloni (27 contro 41) e la scarsa percentuale ai tiri liberi (9 errori su 22 tentativi) hanno pesato principalmente sulla sconfitta come ammette il play milanese. «Loro hanno preso molti più rimbalzi di noi e questo aspetto ha pesato nella gestione del match, quindi in futuro dovremo stare più attenti a rimbalzo, sfruttando il tagliafuori a nostro vantaggio».

Al di là dei buoni propositi, è comunque da evidenziare il diverso atteggiamento mostrato dalla squadra all’inizio dell’ultimo quarto e qui Restelli rende merito al suo allenatore. «Al ritorno in campo abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il coach: ci ha spronato a dare tutto in quegli ultimi dieci minuti di partita. Questa richiesta è stata recepita nel modo migliore della squadra, perché da quel momento abbiamo buttato in campo tutta l’energia che ci era rimasta. La difesa si è fatta più aggressiva, magari rischiando qualcosa in più e siamo riusciti a impattare due volte, anche se poi nella volata finale loro hanno mostrato una maggiore freddezza che gli ha permesso di portare a casa la vittoria».