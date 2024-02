Basket B, OraSì, adesso la priorità è muovere la classifica

Sei sconfitte nelle ultime sette gare sono un fardello pesante da portare sulla schiena di una OraSì andata in crisi a metà di dicembre, con l’unico sprazzo mostrato con Faenza.

Lorenzo Panzini, l’elemento più esperto del roster giallorosso, analizza l’andamento negativo della squadra. «Veniamo da un momento molto difficile, perché le ultime quattro sconfitte pesano tanto e lo stato d’animo non è dei migliori. Abbiamo buttato via delle partite perdendo punti per strada solo per colpa nostra, ma che siamo una squadra in grado di potersela giocare con tutti e vincere come è avvenuto nel mese di dicembre e a inizio gennaio contro Faenza».

Dopo l’ammissione di colpa è pronta anche la dichiarazione d’intenti del play anconetano. «Siamo consapevoli che con un episodio a favore, con un po’ più di fortuna e con un maggiore attenzione, potremo superare questo periodo negativo. Non sarà semplice, perché avremo partite molto difficili, troveremo squadre di alta classifica, non le migliori avversarie in questo momento, però dovremo pensare solo a noi cercando di migliorare tutte le cose che non ci sono riuscite in questo ultimo periodo».

Partite giocate senza un elemento prezioso come Mitja Nikolic «Il suo rientro ci darà una grossa mano, perché le squadre dietro hanno iniziato a vincere e in questo momento i play-out sono dietro l’angolo per cui occorre far punti per evitare quella fase post season molto pericolosa».

Domenica al Costa arriverà la Lux Chieti reduce dal colpaccio nel derby di Roseto. «E’ una squadra forte, non ci sono dubbi. Ha avuto problemi a dicembre quando sono partiti alcuni giocatori, ma sono stati rimpiazzati da Lips, uno straniero molto bravo e da Obinna, quindi rimane una squadra esperta e di spessore come dimostra la classifica. Vincere a Roseto è impresa per pochi. Ci attende una battaglia, ma ognuno deve cercare di tirare fuori il massimo e anche quel qualcosa in più per portare a casa il risultato».

Un’esigenza che motiva ancora di più Panzini, arrivato a Ravenna dopo lo stop dovuto a un serio infortunio. «Ormai il peggio è passato e mi sento sempre più pronto quando scendo in campo. Specialmente in questo momento voglio cercare di essere, con capitan Bedetti e Nikolic, quel valore aggiunto in grado di dare a questa squadra molto giovane una mano per tornare a fare punti e muovere la classifica che per noi è diventato fondamentale».