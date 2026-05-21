Basket B Nazionale play-out, l’OraSì comincia bene (87-78)

Comincia bene la serie play-out dell’OraSì. La squadra di Paccariè dimentica il cappotto subìto da Fiorenzuola e batte Fidenza in garauno (87-78). Dopo un inizio super e un calo improvviso, Ravenna inizia una gara ad altalena con gli emiliani che mettono il naso avanti al riposo (42-45) ma poi pian piano l’OraSì prende in mano la partita. Il grande protagonista è il capitano Gabriele Dron che segna 35 punti con cinque triple e un percorso netto da due punti (7/7). Nel finale i giallorossi questa volta hanno i nervi saldi e rispondono agli ultimi tentativi di rimonta di Fidenza. Sabato sera garadue sempre a Ravenna.