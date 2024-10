Basket B Nazionale, Per l’OraSì una trasferta di prestigio in casa della Pielle Livorno

Due punti di ebano da scolpire nel Toscana Legno puntando allo scalpo di una grande del girone ma anche della storia della palla a spicchi, Livorno (palla a due ore 18, arbitri Marconetti di Rozzano e Spinelli di Cantù).

Dopo il trittico di impegni nella prima settimana di campionato che ha fruttato la vittoria su Cassino in casa ma anche le due sconfitte esterne di misura a Ruvo e Piombino, la settimana standard di lavoro potrebbe essere stata taumaturgica per recuperare energie psico-fisiche e il problema alla caviglia di Crespi che lo ha limitato a Piombino.

La terza trasferta nelle prime quattro sarà nuovamente il primo impegno di tre in sette giorni (Chiusi in casa giovedì alle 20.30 e a San Severo dell’ex Bernardi domenica prossima) ma anche l’occasione di mettersi alla prova contro una delle cinque capolista attualmente a punteggio pieno (le altre sono le due “cugine” di Montecatini, Salerno e Roseto) grazie alla seconda difesa del girone con 197 punti subìti, sei in più della migliore, la Gema Montecatini. «Veniamo da una settimana di preparazione molto positiva - dice il tecnico Gabrielli - in cui siamo riusciti a spingere molto anche perché avremo tre impegni ravvicinati. I ragazzi stanno bene e questo ha permesso la qualità degli allenamenti e siamo tutti ben consci della squadra che andremo ad affrontare e del campo su cui giocheremo. Sugli spalti ci saranno 4.000 spettatori che sosterranno e trascineranno la squadra per tutto l’arco dei quaranta minuti. Dovremo assorbire e non subìre l’energia che verrà dall’essere fuori casa. Siamo giovani e dovremo essere spavaldi e decisi in ogni situazione, vincere su un campo dove non vince mai nessuno vorrebbe dire di fatto fare un colpo da sei punti».