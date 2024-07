Basket B, la prima giornata: Andrea Costa e Virtus Imola partono in casa, debutti esterni per Blacks Faenza e OraSì Ravenna

La Lega Pallacanestro ha diramato la prima giornata del campionato di basket di Serie B 2024-2025. Il calendario completo sarà comunicato domani con format asimmetrico tra andata e ritorno. Da calendario si parte domenica 29 settembre. Nel girone A, inedito doppio turno casalingo per le due imolesi: l’Andrea Costa ospita Fidenza, la Virtus riceve San Vendemiano. In trasferta invece i Blacks Faenza, di scena a Saronno. Nel girone B, debutto esterno per l’OraSì con un battesimo del fuoco a Ruvo di Puglia.