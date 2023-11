Basket B, è tutta un’altra OraSì. Paolin: “Gran vittoria a Imola”

Vince e convince l’OraSì sul campo della Virtus, stipato come si conviene a un derby molto sentito fra le due tifoserie, conquistando i due punti con una prestazione da grande squadra. Francesco Paolin è stato un vero protagonista, ripetendo la prestazione dello scrimmage giocato a inizio settembre. «È stato proprio bello giocare questa partita in un’atmosfera particolare. Noi ovviamente siamo strafelici e speriamo che da questa vittoria possa partire una striscia continua anche nelle gare in trasferta».

Ravenna ha giocato un primo quarto sontuoso per poi accusare, come già successo in passato, un passaggio a vuoto favorendo il parziale rientro dei padroni di casa comunque ben contenuto dai giallorossi. «Era chiaro che non stavamo giocando contro nessuno e anche quando ci siamo trovati avanti di 16 punti, sapevamo che sarebbe Imola avrebbe trovato il modo di accorciare il divario. È naturale che qualche pressione l’abbiamo avvertita quando l’inerzia è passata dalla loro parte, ma siamo stati bravissimi a resistere grazie anche alle qualità atletiche eccezionali di alcuni di noi che ci permettono un livello difensivo importantissimo».

Come è cresciuta l’OraSì

A suggellare la crescita della squadra, salita al momento al decimo posto in classifica e capace per la prima volta in stagione di conquistare due successi consecutivi, è stato il fatto di avere acquisito da parte del gruppo un senso di responsabilità finora espresso solo parzialmente nelle gare casalinghe e mai in trasferta. «Mi ero accorto già in allenamento che qualcosa stava cambiando nelle nostre teste e credo sia stato quella la spiegazione del nostro successo. C’è stata una grande intensità nella transizione difensiva, non abbiamo mai mollato a rimbalzo, ci siamo gettati sulle palle vaganti, abbiamo fatto la differenza dietro ma anche in attacco la squadra si è esibita spesso nel ‘penetra e scarica’ giocando veramente bene».