Basket B, Bernardi: “OraSì, con questa vittoria cresce l’autostima” - Gallery

Dopo 38’ di una gara intensa, Ravenna vince la volata contro San Vendemiano (84-83) grazie alle giocate del trio meraviglia Nikolic, Bedetti e Dron. «Abbiamo difeso bene - dice Massimo Bernardi - e migliorato il bilanciamento in attacco. Dobbiamo migliorare ancora diverse cose, normale a questo punto della stagione».

Intanto si lavora meglio con altri due punti in tasca. «Avevo già detto, che avremmo affrontato una squadra veramente forte che aveva ottenuto finora delle vittorie importanti, che gioca a memoria con elementi bravi ed esperti per questo campionato e quindi non era facile. Complimenti ai miei ragazzi perché hanno svolto in campo quello che avevamo preparato in allenamento dopo la brutta prestazione a Chieti».

Un successo quale migliore viatico per i prossimi appuntamenti ravvicinati che prevedono già mercoledì la trasferta a Ruvo di Puglia contro la capolista. «Sono felice intanto perché la vittoria accresce l’autostima dei ragazzi e della squadra perché abbiamo capito che ci siamo pure con tutti i nostri difetti e i miglioramenti che dovremo fare».

Una trasferta che non permette festeggiamenti. «Domani (oggi ndc) i protagonisti saranno Giunchi e Bagattoni (preparatore e medico, ndc) mentre noi faremo una mezz’oretta di cinque contro cinque per preparare la gara contro una squadra che ha giocatori di categoria superiore, giocatori di un livello clamoroso».