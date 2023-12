Basket B, Bernardi: “L’OraSì se l’è giocata alla pari, ma troppi errori”

Ci ha provato l’OraSì, ma la Rucker degli ex Chiumenti e Oxilia si è dimostrata superiore. «Ci eravamo abituati molto bene - dice Bernardi - con le cinque vittorie che testimoniano il nostro percorso di crescita. I ragazzi hanno mostrato di essere una squadra che se l’è giocata quasi alla pari con una formazione più forte».

Anche al riposo sul +1 il coach aveva avvertito che qualcosa non funzionava. «I ragazzi sono partiti troppo nervosi, un limite che bisogna superare perché gli arbitri sono un elemento basilare del gioco. Abbiamo poi sbagliato diverse conclusioni da sotto abbastanza facili che ha finito con innervosirci ancora di più e questo non va bene. Nel terzo quarto la Rucker ci ha presentato una zona non facile da affrontare se non fai canestro da tre: non li abbiamo fatti e il passivo è poi risultato irrecuperabile».

Raccolta fondi per Sara

La generosità dei tifosi non ha deluso le attese, con il successo della raccolta fondi per Sara, una bimba di 5 anni in lotta contro la malattia. Sono stati raccolti 816 euro in contanti, una cifra a cui sarà da sommare il ricavato dalle offerte effettuate via Satispay.