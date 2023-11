Basket B, Bernardi: “Brava OraSì, ma ci siamo un po’ pavoneggiati”

Non senza qualche patema di troppo l’OraSì coglie la quarta vittoria in campionato (77-75 contro Taranto) e il tecnico Massimo Bernardi in sala stampa apre dichiarandosi soddisfatto del carattere mostrato dai suoi nel concitato finale: «Sono molto contento perché in quel frangente abbiamo fatto due giocate vincenti in attacco e in difesa quindi dico che i miei sono stati bravi. L’analisi della gara? Direi che abbiamo fatto bene tanto che ad un certo punto siamo arrivati fino a +15 ed avremmo dovuto chiuderla lì se non ci fossimo pavoneggiati con il risultato di stare meno attenti in difesa e fare un po’ di confusione in attacco».

Per la serie “tutto è bene quel che finisce bene”, Bernardi intasca i punti ma non può nascondere le difficoltà palesate dalla squadra: «Godiamoci questa vittoria – evidenzia – perché venivamo da tre sconfitte consecutive e dovevamo dare una risposta a noi stessi e al nostro pubblico che ci segue con passione e che ringrazio ancora per l’aiuto che ci ha dato per risolvere questa partita che ha dimostrato ancora una volta che in questo campionato partite facili non esistono».

Venendo alle prestazioni dei singoli due parole le spende in più per elogiare la gara di De Gregori, poco utilizzato nelle due ultime gare disputate: «Aveva un piccolo dolorino alla caviglia ma è stato molto bravo: ha fatto delle buonissime cose sia in difesa sia in attacco».