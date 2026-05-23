B Nazionale Play-out, L’OraSì Ravenna “raddoppia”: batte ancora Fidenza ed è a una vittoria dalla salvezza

ORASÌ RAVENNA-FOPPIANI FIDENZA: 84-72 (18-26, 40-36, 59-55).

ORASÌ RAVENNA: Dron 19 (5/9, 1/8), Ghigo 10 (2/2, 2/3), Jakstas 21 (4/7, 3/7), Cena 9 (0/1, 2/6), Paiano (0/1), Paolin 11 (3/5, 1/2), Feliciangeli ne, Brigato 4 (1/2, 0/6), Morena, Romeo 10 (1/4, 2/5), Venturini ne, Catenelli ne. All.: Paccarié.

FOPPIANI FIDENZA: Carnevale (0/2 da tre), Pezzani 15 (2/4, 3/4), Mantynen 11 (1/2, 3/5), Ghidini 3 (1/2, 0/2), Scattolin 17 (4/5, 3/5), Caporaso ne, Milovanovic 9 (0/1, 3/3), Zucca 10 (0/7, 2/11), Stuerdo ne, Obase, Mane 5 (2/4), Placinschi 2 (1/1, 0/1). All.: Origlio.

ARBITRI: Giordano, De Rico e Marconetti.

NOTE. Spettatori 600 circa. Espulso Milovanovic per doppio tecnico al 29’30”. Uscito per cinque falli Ghigo.

L’OraSì Ravenna raddoppia: fa sua anche garadue contro Fidenza e si porta ad una sola vittoria dalla salvezza. Dopo una gara sulle montagne russe, la squadra di Paccariè ha dato la spallata vincente una volta ripresa sul 69-69: cinque punti consecutivi di Jakstas hanno dato il via alla fuga per la vittoria.