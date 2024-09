Dopo le vittorie di Blacks e Andrea Costa negli anticipi, ecco il debutto sontuoso della Virtus Neupharma. I gialloneri battono con pieno merito la quotata San Vendemiano mettendo in campo un grande basket con il trio Morina, Magagnoli, Masciarelli (72-60). L’unica sconfitta romagnola è quella dell’OraSì, che lotta punto a punto per quaranta minuti a Ruvo di Puglia ma alla fine deve cedere in volata (83-80).