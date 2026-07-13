B Nazionale, L’OraSì riporta a Ravenna la guardia Alessandro Casali

Un giovane ravennate alla corte dell’OraSì. Il club di via della Lirica ha appena annunciato l’arrivo del diciottenne Alessandro Casali, che arriva dall’Unieuro Forlì: guardia classe 2008, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Sul comunicato si legge: “Nato a Ravenna il 17 novembre 2008, Alessandro è un giovane talento del territorio che torna a casa dopo un percorso di crescita importante nelle giovanili della Pallacanestro Forlì. Ha dimostrato stagione dopo stagione un miglioramento costante e significativo che lo ha portato a imporsi, prima in Under 17 e poi in Under 19, come un giovane di ottima prospettiva. Dopo una buona stagione 2022-2023 in Under 17 Eccellenza con la Compagnia dell’Albero, Casali si è trasferito a Forlì, dove ha continuato a crescere con ritmi importanti: 11 punti di media nella stagione 2023-2024, saliti poi a 14 nella stagione successiva, sempre in Under 17 Eccellenza. Lo scorso anno il salto in Under 19 Eccellenza, dove si è reso protagonista di un’annata di assoluto livello: 12,7 punti di media in 26 partite giocate, confermando tutto il proprio potenziale in una categoria più competitiva e fisica rispetto a quella precedente. L’OraSì Basket Ravenna crede fortemente nei giovani talenti del territorio e dà il bentornato ad Alessandro, convinta che il suo percorso e la sua crescita possano continuare a svilupparsi al meglio con la maglia giallorossa”.

Queste le prime parole di Alessandro Casali: «Sono felicissimo di far parte della squadra. Per me che sono un ragazzo di Ravenna è un’emozione unica: ho iniziato ad appassionarmi al basket proprio guardando questa società durante gli anni dell’A2. Questo sarà il mio primo anno in Serie B, un salto di categoria importante, entrerò nello spogliatoio in punta di piedi con tantissima voglia di lavorare e migliorare. Voglio e spero di dare un forte contributo fin da subito e di mettere le mie qualità a disposizione del gruppo per raggiungere grandi obiettivi».

Il commento del direttore generale Lorenzo Nicoletti: «L’intenzione della società è costruire una squadra fortemente legata alla città di Ravenna e alla sua gente, per farla innamorare della pallacanestro: l’ingaggio di Alessandro ne è una dimostrazione. La scorsa stagione Casali è stato aggregato in pianta stabile con Forlì in A2 come undicesimo uomo e ora torna nella sua città per far parte del roster e trovare continuità. E’ un ragazzo che ha entusiasmo e voglia di dimostrare chi è, dove può arrivare. Proprio a dimostrazione della fiducia che la società ha nel suo percorso di crescita e nella voglia del ragazzo di imporsi con la maglia giallorossa, abbiamo siglato un accordo con opzione per il secondo anno».