Nel girone B, fantastica impresa dell’OraSì Ravenna, che passa 69-77 sul campo della Pielle Livorno. Mattatore in attacco Gay con 23 punti, mentre Crespi ne ha messi a segno 16. Nel girone A, il big-match tra imbattute va a Lumezzane, che supera 86-77 i Blacks Faenza. Per i lombardi 32 punti di un superlativo Amici, per Faenza 23 per Poletti e 14 per Cavallero.