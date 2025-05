Si rinnova l’orgoglio azzurro per il Basket Ravenna e la Virtus Imola dopo la nuova convocazione di Flavio Gay (guardia) e Dario Masciarelli (ala) nel roster della squadra Pro della nazionale 3x3 Open maschile, con cui parteciperà all’Opening Tournament che si terrà ad Alba dal 30 maggio al 2 giugno. Gay e Masciarelli rimarranno a disposizione dello staff tecnico anche successivamente, in vista delle amichevoli a Zagabria e delle qualificazioni alla Coppa Europa in Slovacchia.