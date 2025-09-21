Niente da fare per l’Andrea Costa: al supplementare vince Jesi 81-77

Basket
  • 21 settembre 2025
Debutto amaro per l’Up Andrea Costa Imola. Al palazzetto “Triccoli” di Jesi la General Contractor la spunta al tempo supplementare con uno score definitivo di 81-77.

Imola è rimasta avanti fino al 25-26, ma non ha potuto far nulla al sorpasso dei marchigiani fino al pareggio di Tautvydas Kupstas.

Ottima prestazione per la guardia lituana che mette a segno 17 punti come il compagno Sanguinetti. Con un solo punto in più realizzato è, però, l’ala Kristinn Palsson di Jesi a trionfare sul tabellino dei marcatori.

