Martino: “Unieuro, partita sempre in pugno”. Dell’Agnello: “Forlì ha meritato”

Antimo Martino è evidentemente soddisfatto della reazione dei suoi ragazzi, che hanno messo assieme una prestazione davvero solida e convincente: «Sono molto contento per la vittoria, penso che abbiamo meritato conducendo per 38 minuti e dando sempre l’impressione, tranne forse in un momento, di avere il match in pugno. Abbiamo giocato con la giusta voglia, avevo chiesto di trovare energie e motivazioni interne e solo un gruppo solido, ambizioso e con valori riesce a fare questo. Abbiamo provocato 20 palle perse degli avversari e fatto bene in alcuni aggiustamenti, credo che questa sia la partita dove la differenza è stata maggiore tra le due squadre. Dobbiamo continuare così, abbiamo il diritto di essere convinti della nostra forza e del nostro coraggio e penso che tutte queste cose le rivedremo anche in gara4».

Sandro Dell’Agnello mastica amaro perché non ha visto il solito piglio da parte della sua Rinascita, ma riconosce i meriti dell’avversario. «Forlì ha fatto qualcosa più di noi e ha meritato la vittoria, noi abbiamo subito 42 punti in area da una squadra che non ha il post-basso, e sofferto troppo contro i loro uno contro uno. Le 20 palle perse sono molto penalizzanti, pensiamo a gara4».

Di sicuro andare sotto di 17 a metà ultimo periodo, dopo essere stati a contatto quasi sempre, ha deciso la partita.

«Il break ad inizio ultimo periodo è stato decisivo, ci sono stati quei tiri aperti che ci hanno fatto male ma perché non siamo stati pronti in difesa. Non ci sono mancate le gambe, avremmo solo avuto bisogno di fare qualche canestro facile Abuso del tiro da tre? No, siamo una squadra di tiratori, quando si è sotto si tende a voler recuperare».

