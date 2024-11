La solita rimonta vincente dei Blacks, trasferte amare per Andrea Costa, Virtus e OraSì

Una vittoria e tre sconfitte. Questo il bilancio della Romagna di B: vincono solo i Blacks, che soffrono nel primo tempo contro il fanalino Crema ma nella ripresa prendono in mano la sfida e alla distanza piegano gli avversari nettamente (95-80). La partenza negativa, invece, è fatale all’Andrea Costa, che non risale più in casa di San Vendemiano: la striscia positiva si ferma dunque a cinque successi di fila (85-67). Anche la Virtus Neupharma va sotto di 17 a Fiorenzuola ma risale e si gioca la volata finale sprecando la chance per il sorpasso vincente (87-83), così come l’OraSì non trova il modo di arginare Sant’Antimo, pur risalendo nell’ultimo quarto ma senza centrare l’aggancio (92-87).