La Dole è simbolo di continuità, l’Unieuro è dentro un vortice pericoloso: ecco come si chiude il 2025 delle romagnole di A2

Non lo dimenticheremo facilmente, perché tanto ha fatto parlare di sé, nel bene e nel male, tanto ha dato e tanto ha anche tolto. Il basket romagnolo saluta un 2025 che per le sue due portabandiera, Rinascita Basket Rimini e Pallacanestro 2.015 Forlì, è stato un frullatore di emozioni e situazioni diverse, contrastanti e a volte contraddittorie.
A fare da trait d’union tra la fine del 2024 e quella di quest’anno, c’è un solo aspetto: il primo posto in classifica di Rimini. Solitario, con 30 punti, lo scorso 31 dicembre, in coabitazione a quota 26, adesso. Continuità al vertice, dunque, pur in un torneo, come quello giunto a metà del suo cammino, talmente livellato da non avere eguali nella storia recente. Dal 2000, infatti, mai si era verificato che quattro formazioni (nell’ordine Verona, Brindisi, Rimini e Pesaro), virassero la boa con gli stessi punti in classifica. Solo nel 2012-2013 una situazione simile, con 3 squadre a parimerito: Barcellona Pozzo di Gotto, Pistoia e Casale Monferrato.