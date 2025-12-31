La Dole è simbolo di continuità, l’Unieuro è dentro un vortice pericoloso: ecco come si chiude il 2025 delle romagnole di A2

Non lo dimenticheremo facilmente, perché tanto ha fatto parlare di sé, nel bene e nel male, tanto ha dato e tanto ha anche tolto. Il basket romagnolo saluta un 2025 che per le sue due portabandiera, Rinascita Basket Rimini e Pallacanestro 2.015 Forlì, è stato un frullatore di emozioni e situazioni diverse, contrastanti e a volte contraddittorie. A fare da trait d’union tra la fine del 2024 e quella di quest’anno, c’è un solo aspetto: il primo posto in classifica di Rimini. Solitario, con 30 punti, lo scorso 31 dicembre, in coabitazione a quota 26, adesso. Continuità al vertice, dunque, pur in un torneo, come quello giunto a metà del suo cammino, talmente livellato da non avere eguali nella storia recente. Dal 2000, infatti, mai si era verificato che quattro formazioni (nell’ordine Verona, Brindisi, Rimini e Pesaro), virassero la boa con gli stessi punti in classifica. Solo nel 2012-2013 una situazione simile, con 3 squadre a parimerito: Barcellona Pozzo di Gotto, Pistoia e Casale Monferrato.

Il vanto della Dole

Essere ancora nell’élite, per la Dole è un vanto, tanto più considerando uno dei lati meno piacevoli del suo 2025: gli infortuni. Da quello di Camara in estate con la Nazionale, a quelli di Robinson e Ogden, insomma coach Dell’Agnello non ha mai avuto una squadra al completo. Eppure è in testa grazie a talento, solidità e compattezza del gruppo. D’acchito si potrebbe pensare che allora, quando tutte le caselle torneranno al proprio posto, Rbr potrà spiccare il volo e forse sarà così, ma alt un attimo. Prima di tutto cosa potrà dare il neo arrivato Ivan Alipiev? Sicuramente affidabilità, capacità di giocare dentro un sistema, serate di vena offensiva (specialmente quando entra il tiro da tre), ma di certo meno impatto atletico e a rimbalzo rispetto a Ogden. Il bulgaro ha contratto sino a fine campionato, tra due mesi la società dovrà fare una scelta proiettata ai play-off mettendo sui piatti della bilancia anche Gerald Robinson. Già, perché gennaio è domani, ma il ritorno in campo del play di Nashville non pare imminente. Quando rientrerà e come dentro un blocco così compatto come quello della Rimini di oggi? Domande che aleggiano su un 2026 che nasce su basi solidissime, tecniche, d’ambiente e anche societarie (il 2025 ha “regalato” uno sponsor da massima serie come la Dole), ma che riavvolgendo il nastro porta con sé il peso della speranza di successo che il 2025 ha strozzato in gola. Rimini ha giocato una semifinale di Coppa Italia, una finale di campionato e una di Supercoppa e le ha perse. Terreno fertile, ottima semina, ma adesso si attende il raccolto.

Lo stato diverso di Forlì