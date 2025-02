L’Italia femminile regola la Germania tra gli applausi di Faenza (79-60) - Gallery

Italia-Germania 79-60 (23-21; 15-17; 22-6; 19-16)

ITALIA: Keys 3 (1/1, 0/1), Villa 7 (2/8, 1/1), Pasa 5 (1/1, 1/1), Verona 9 (3/4, 1/4), Zandalasini 8 (1/5, 2/4), Pan 21 (4/8, 3/3), Trucco 2 (1/2, 0/1), Cubaj 8 (3/4), Madera 6 (0/2, 2/4), Fassin* 4 (2/5), Andrè 6 (3/4), Trimboli (0/1 da tre). All. Capobianco.

GERMANIA: Peterson 9 (4/12, 0/1), Wilke 2 (1/2, 0/1), Zolper 2 (1/1, 0/1), Crowder, Sabally 15 (5/10), Guelich 12 (6/8), Flebich 9 (3/5, 1/5), Geiselsoder 8 (1/3, 2/5), Hartmann 3 (1/2 da tre), Buhner (0/2), Bertholdt, Bar ne. All. Thomaidis.

ARBITRI: Kirile Tvauri (Albania), Domen Krajnc (Slovenia), Sandra Sanchez Gonzalez (Spagna)

SPETTATORI: 1800

Una gran bella vittoria e il primo posto assicurato nel girone I. Si è conclusa così, nel modo migliore, la serata del Pala Cattani di Faenza, dove le azzurre hanno superato la Germania (79-60) nel quinto impegno delle Qualificazione al Women’s EuroBasket 2025 al termine di una partita condotta con estrema autorità a partire dal terzo quarto. L’Italia è già qualificata per l’Europeo come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno: gli altri gruppi si disputeranno in Cechia (Brno), Germania (Amburgo) e Grecia (Pireo).

La migliore marcatrice Azzurra è stata Francesca Pan con 21 punti (career high in Nazionale, cancellati i 18 realizzati il 18 agosto 2018 contro Wake Forest). Esordio con la Maglia della Senior per Stefania Trimboli: a riposo sono rimaste Irene Guarise, Sara Toffolo, Carlotta Zanardi e Anastasia Conte.

Sabato le azzurre volano a Brno per affrontare la Cechia domenica 9 febbraio alle ore 16.00 (diretta Sky Sport), poi l’appuntamento sarà per il raduno di maggio in preparazione al Women’s EuroBasket 2025.