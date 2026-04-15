L’Andrea Costa vince e vede il 7° posto, ko OraSì, Tema Faenza e Virtus: i gialloneri imolesi sono quasi retrocessi

Nella giornata numero 36 andata in scena questa sera fa festa solo la Up Andrea Costa Imola, che grazie a tre tiri liberi di Kupstas vince a Pistoia contro Quarrata (50-53) e ipoteca il 7° posto. La Tema Faenza, infatti, cade in casa della Luiss Roma (87-75) e viene raggiunto all’8° posto da Casoria, che si impone al PalaRuggi (58-69) spingendo la Virtus Imola verso la B Interregionale. Brutta sconfitta anche per l’OraSì Ravenna, che va al tappeto in casa di un’Adamant Ferrara che dimezza lo svantaggio dai giallorossi (74-63).

Classifica: Virtus Roma, Pielle Livorno e JuveCaserta 54 punti; Benacquista Latina 52; Allianz San Severo 44; Luiss Roma 40; Up Andrea Costa Imola 38; Tema Sinergie Faenza e Malvin Casoria 34; General Contractor Jesi 32; Umana Chiusi e Solbat Piombino 30; OraSì Ravenna e Power Nocera 24; Adamant Ferrara e Ristopro Fabriano 22; Consorzio Leonardo Quarrata 20; Loreto Pesaro 18; Virtus Imola 16.