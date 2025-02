L’Andrea Costa passa a Ragusa, Blacks ko in casa contro Capo d’Orlando

Prova di carattere della Up Imola, che passa 74-77 a Ragusa. Due punti preziosi in una partita nella quale contava solo vincere dopo 3 sconfitte filate. Decisive una solida prova difensiva e la zampata della coppia Sanguinetti (9 punti)-Klanjscek (16). Il 15/30 ai liberi ha messo a repentaglio il meritato successo imolese, specie nel finale, ma adesso la zona dista 6 punti.

Cadono invece in casa (78-89) i Blacks Faenza contro una Capo d’Orlando trascinata da Jasatis (21). Per i ragazzi di Garelli 18 punti di Cavallero e 17 di Fragonara, ma l’ultmo quarto (19-31) è stato decisivo per la vittoria ospite.