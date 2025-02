Italia-Germania, passerella di lusso al Pala Cattani

Già 1.500 biglietti venduti, ma botteghini aperti fino a prima del match, questa sera al Pala Cattani di Faenza, dove si affronteranno Italia e Germania, partita inserita nelle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2025 (ore 20.30 diretta Sky sport).

Le azzurre capitanate da Jasmine Keys sono già qualificate alla fase finale come paese ospitante, insieme a Cechia, la stessa Germania e la Grecia, e il girone dell’Italia sarà ospitato al Pala Dozza di Bologna dal 18 al 21 giugno, mentre gli altri gruppi si sfideranno a Brno, Amburgo e Pireo. La finale sarà in Grecia, ma intanto al Pala Cattani sarà esposta la Coppa. Attualmente l’Italia è in testa a questo “pseudo” girone di squadre già qualificate con 7 punti al pari della Germania, ma la classifica non avrà ovviamente alcun effetto. L’incontro però rappresenta un valido test di preparazione che permette di arrivare agli Europei con lo stesso numero di partite internazionali delle altre qualificate. Ieri tutto lo staff della Nazionale agli ordini del coach Andrea Capobianco era in Municipio insieme al presidente della Fip, Giovanni Petrucci e al direttore organizzativo per la Federazione, Antonio Santa Maria. In prima fila tutte le 16 convocate.

La scelta di Faenza nel circuito europeo del basket femminile non è un caso: per la storia della città legata a questo sport (la E-Work è in A1), per l’impianto di cui dispone, per i precedenti lusinghieri. Infatti la Nazionale ha già giocato ben sette volte in riva al Lamone, la prima nel 1974 contro il Giappone, l’ultima nel 2021 contro il Lussemburgo: il bilancio è di sei vittorie e una sola sconfitta. Fondamentale il coinvolgimento della Regione, che ha incluso il match nei Grandi Eventi, tra i quali la Coppa Davis di tennis a novembre, dopo il Tour de France lo scorso anno: “Una politica che si riverbera sul turismo e avvicina i giovani alle pratiche sportive» ha rimarcato il consigliere regionale Niccolò Bosi. Soddisfazione ha espresso il sindaco Massimo Isola: «Il palazzetto torna ad avere il suo ruolo a livelli eccelsi, dopo essere stato ricovero di accoglienza per i colpiti dall’alluvione».

Il presidente Fip, Giovanni Petrucci, ha voluto stigmatizzare quanto di «indecente e inammissibile» è avvenuto a Santarcangelo, ovvero gli insulti razzisti che hanno caratterizzato la gara di basket femminile Under 19 tra Happy Basket Rimini e Nuova Virtus Cesena: «Episodi che non si possono tollerare».