In B serata nera: sconfitte interne per la Virtus Imola nel Girone A e per l’OraSì Ravenna nel Girone B

Serata nera anche nel campionato di B, con le due romagnole impegnate questa sera in casa che sono state sconfitte. Nel Girone A, la Virtus Imola si è arresa 72-78 al Tav Treviglio Brianza al termine di una partita sempre giocata punto a punto e decisa nel finale dal ventenne play Tommaso Vecchiola, autore di 24 punti, ma soprattutto degli 8 che, dal 70-68, hanno ribaltato il match portando i lombardi sul 72-76 prima dei due liberi della “staffa” inchiodati da Marcius

Crollo verticale, invece, di un’OraSì Ravenna la cui crisi non conosce più confini: la Virtus Roma si impone al PalaCosta 86-104 nonostante l’orgogliosa prestazione di Tyrtyshnyk, che sembrava a un passo dal taglio e che ha realizzato 20 punti con 1/1 da due e 4/9 da tre. Fondamentale, per questa quarta sconfitta consecutiva, l’assenza del capitano dei romagnoli Dron per un problema muscolare. Si spiega anche in questo modo il fatto che, dopo che al 27’30” il punteggio era di 70-70, negli ultimi 12 minuti e mezzo Ravenna si è presa un parziale tremendo di 34-16.

Domani alle ore 20.30 in campo le altre due romagnole del Girone A. Il programma prevede Up Andrea Costa Imola-Civitus Vicenza e Gemini Mestre-Blacks Faenza.