In arrivo i biglietti nominali anche nel basket

Il basket diventa come il calcio. E purtroppo, non per aspetti positivi come i soldi legati ai diritti televisivi o i contributi del Coni o le cospicue sponsorizzazioni. No, diventa simile al calcio per l’introduzione dei biglietti nominali.

Le conseguenze delle note vicende che, pochi mesi fa, hanno visto protagoniste le tifoserie di Forlì e Rimini continuano a sentirsi tuttora e, a meno di clamorosi dietrofront, cambieranno abitudini consolidate da decenni per gli appassionati del mondo della palla a spicchi. Necessaria una premessa: al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito e le società coinvolte non sono state informate di alcunché, ma il processo innescato sembra irreversibile.