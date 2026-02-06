Il terremoto Bergamo scuote la A2, ma per Rimini e Forlì solo vantaggi

I terremoti arrivano improvvisi e non possono essere previsti, ma il basket in realtà fa eccezione perché dopo quello che ha sconvolto la serie A con la crisi di Trapani sfociata nella sua esclusione dal campionato, in A2 potrebbe arrivare prestissimo un’altra fortissima scossa che cambierà il volto della stagione in corso e, chissà, quello del campionato futuro. E anche questa volta le avvisaglie, meno roboanti mediaticamente rispetto a quelle legate al caso-Shark, in realtà c’erano tutte.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i problemi della Blu Basket Bergamo sono letteralmente esplosi e, a tutt’oggi, la possibilità che gli orobici possano continuare la propria corsa nel secondo torneo nazionale, appare fortemente a rischio. Già da settimane, dietro i risultati positivi sul campo della squadra, la situazione era delicata e si faceva sempre più critica. Nell’ambiente già da tempo si parlava di stipendi non corrisposti ai tesserati, poi sono arrivate le dimissioni del presidente Stefano Mascio e l’interim a Riccardo Baruffi che, però, ha rinunciato all’incarico mentre è arrivata l’intimazione ai giocatori a lasciare il residence nel quale alloggiavano.

Morale: domenica a Brindisi la squadra potrebbe non recarsi a giocare e perdere a tavolino 0-20. Poi, se non cambiasse nella in meglio o al contrario non ci fosse un’autoesclusione ufficiale, alla seconda gara saltata arriverebbe l’estromissione. E la seconda gara sarebbe Bergamo-Dole Rimini l’11 febbraio.