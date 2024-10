Il derby è di Rimini, a Forlì non basta un Harper da 38 punti (81-73) - Gallery

A Forlì non basta un Demonte Harper da fantascienza con 38 punti (26 nel primo tempo). Il derby del Flaminio è targato Rimini, con RivieraBanca che vince 81-73 in un Flaminio tutto esaurito. Primi due quarti di marca ospite (37-47 alla pausa lunga) poi i ragazzi di Dell’Agnello riemergono alla grande negli ultimi due quarti, con una difesa che concede appena 26 punti in 20’ a Forlì. Per Rimini Tomassini e Marini suonano la carica nel finale, mentre Justin Johnson firma i soliti grandi numeri con 21 punti e 14 rimbalzi.