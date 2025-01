Il derby di Romagna è di Forlì: Perkovic trascina l’Unieuro alla vittoria sulla capolista RivieraBanca Rimini (78-73) VIDEO

Di fronte ai 3.300 del Palafiera il derby è di Forlì sulle ali di un Perkovic immarcabile nell’ultimo quarto (78-73).

Rimini parte forte sospinta dalle triple di Robinson e del fischiatissimo Marini, con l’Unieuro costretta al time-out al 4’23” sul 6-17. I biancorossi di casa risalgono sulle ali di Gaspardo e Dawson, che in extremis ha vinto il ballottaggio con Harper, per una gara subito viva e piacevole (14-17). Masciadri ne mette 7 di fila e RivieraBanca decolla di nuovo sul 14-26 con la sirena del 10’ che dice 16-28 Rimini e già 9 punti per Masciadri.

Secondo quarto e Forlì prova a risalire con Gaspardo, ma Anumba e Johnson rispondono colpo su colpo (25-33 al 15’). L’Unieuro trova energia e punti da Dawson e Tavernelli e un libero di Tavernelli vale il 37 pari al 18’. Si va al riposo sul 38-39 Rimini.

Terzo quarto e la tripla di Perkovic e il cesto di Dawson costringono subito Dell’Agnello al time out (43-39) dopo 45 secondi. Rimini reagisce con un immarcabile Johnson (43-50 al 24’15”) spalleggiato da Grande e Anumba (49-57 al 27’). Cinciarini tiene viva l’Unieuro e al 30’ il tabellone dice 56-58 Rimini.

Ultimo quarto che inizia punto a punto con Pollone e Grande protagonisti sui due fronti (65-65 al 33’15”). Ora è battaglia da derby vero e il Palafiera esplode per la tripla di Perkovic per il 69-65 di casa al 35’ e time-out RivieraBanca. Botta e risposta Grande-Perkovic a suon di tiri pesanti (72-68) poi Masciadri centra il 72-70 al 37’. Lob Perkovic e 74-70 e ancora Perkovic infila il 76-70 in entrata. Johnson in lunetta fa 0/2 a -1’20”, poi Perkovic commette fallo sulla tripla di Tomassini a -52”. La guardia fa 3/3 (76-73) e Masciadri stoppa Perkovic, ma Grande commette infrazione di passi a -17”. Anumba spende fallo su Dawson a -12” e l’israeliano fa 2/2 per il 78-73 definitivo visto che la tripla finale di Marini muore sul ferro.