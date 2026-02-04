I protagonisti in casa Dole, la serenità dell’Unieuro

Lo sospettavamo e lo aspettavamo. Cosa? L’ennesimo e repentino cambio della direzione del vento che spazza le vette dell’alta classifica della serie A2. Ormai ci siamo abituati a vedere squadre che, spinte da vento a favore o frenate all’improvviso, salgono o scendono con una rapidità inusitata.
È successo anche nel fine settimana e succederà sino alle ultime curve di questa stagione con la sola Vuelle Pesaro che continua imperterrita a regnare senza risentire dell’assenza di uno straniero. Anzi, con 4 punti di vantaggio sulle terze e la sostituzione, fresca di ieri, di Kay Felder con Jazz Johnson liberato da Pistoia, le puntate sulla sua promozione diretta iniziano a essere tutt’altro che scommesse o azzardi.
Già perché dietro tiene il passo altrettanto sorprendentemente solo Cividale, mentre Livorno si ferma a Cremona, Brindisi perde lo scontro diretto con i marchigiani, Verona cade di nuovo in trasferta (dove ne ha già perse ben otto) ad Avellino e Scafati rimanda ancora il suo potenziale decollo, scivolando a Mestre.