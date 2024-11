I Blacks possono puntare all’aggancio in vetta

Ha sorriso solo Faenza nel turno infrasettimanale della B Nazionale, anche se quelle di Virtus, Andrea Costa e OraSì sono state sconfitte (tutte in trasferta) molto diverse per modalità, recriminazioni e letture.

Il calendario dava una mano ai Blacks, con due turni casalinghi consecutivi più che abbordabili e bravi sono stati i faentini a sfruttarli in pieno, battendo le motivatissime Agrigento e Crema al termine di sfide abbastanza simili. Alla fine nemmeno l’arrivo sulla panchina lombarda di coach Giancarlo Sacco ha interrotto la striscia negativa cremasca (9 ko): «All’inizio siamo stati spiazzati dalle scelte difensive di Crema – spiega Galetti - perché sul pick’n roll si sono comportati in maniera diversa rispetto alle precedenti partite e così abbiamo trovato l’area molto piena. A quel punto abbiamo deciso in corsa di giocare molto sotto per non abusare del pick’n roll e, specie nel secondo tempo, i fatti ci hanno dato ragione. Con 5’ di buona difesa nell’ultimo quarto siamo riusciti a prendere quel margine di sicurezza mantenuto fino al 38’, quando la confusione, fra antisportivi ed espulsioni, l’ha fatta da padrone. Ripeto, non esistono partite scontate in questo girone, dovevamo essere più cattivi all’inizio e forse non avremmo dovuto rincorrerli. Occhio, però, perché questa tendenza a vincere in rimonta può anche diventare pericolosa a lungo andare».

E ora i Raggi (multa di 350 euro per i fischietti usati dal proprio pubblico), rimasti a -2 dalla capolista Legnano assieme a Treviglio, possono cominciare a guardare in alto. La trasferta di domenica a Desio, abbinata a quella ad Agrigento della Sae, sembrano infatti l’ideale per tentare l’aggancio.