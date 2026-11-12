Una Tema tenace si sbarazza di un indomito Quarrata (79-67)

TEMA FAENZA-QUARRATA 79-67

TEMA SINERGIE: Riva 14 (5/7), Stankevicius 15 (2/10, 1/5), Sy, Bertetti 15 (2/5, 2/8), Susanni, Gaina Catana, Lucadamo, Rossi 12 (3/5, 2/5), Marcucci (0/2 da tre), Di Pizzo 3 (0/2), Romano 4 (2/2, 0/1), Campori 16 (1/4, 2/4). All.: Pansa.

QUARRATA: Mongelli (0/1 da tre), Pierotti 8 (3/7, 0/2), Roberto 4 (2/4, 0/3), Scardigli 3 (1/2 da tre), Regoli 14 (4/5, 2/2), Rapetti 2 (1/2, 0/2), Anibaldi 4 (1/2, 0/5), Bertoncin (0/1), Petrucci 18 (3/4, 2/4), Machetti 5 (1/2, 1/3), Placinschi 9 (4/8, 0/1). All. Barsotti.

ARBITRI: Scaramellini, Guercio, Uncini

PARZIALI: 21-15, 38-34, 58-57

TIRI LIBERI: Tema 28/33; Leonardo 11/15

TIRI DA DUE: Tema 15/35; Leonardo 19/35

TIRI DA TRE: Tema 7/25; Leonardo 6/25

NOTE: Uscito per 5 falli Petrucci.

Da belli e dannati a brutti ma cinici il passo è breve, appena quattro giorni. Non brillante ma tenace, non esplosiva ma più durevole, la Tema Sinergie si sbreccia a più riprese la corazza e le vesti, preda a tratti della muta di cagnacci di Quarrata, e rischia di arrivare nuda alla meta. Il finale di carattere ne monda e ne emenda i peccati e ne riaggiusta la classifica, e per un infrasettimanale è comunque tanta roba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA