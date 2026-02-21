Una Tema da applausi piega la capolista (74-81)

VIRTUS ROMA 74
TEMA SINERGIE 81
VIRTUS GVM ROMA: Cane 3 (1/8), Toscano 9 (3/6, 1/2), Visintin 11 (4/6, 1/3), Battistini 9 (3/5, 0/4), Majcunic 4 (0/2, 1/2), Lenti 2 (1/5), Bazan (0/2), Barattini 19 (1/1, 4/7), Rodriguez 9 (2/5, 0/3), Leggio 8 (2/4, 1/2), Fokou ne. All. Calvani.
TEMA SINERGIE: Rinaldin 13 (2/3, 2/3), Vettori 12 (3/5, 1/3), Van Ounsem 2 (1/4, 0/2), Romano 9 (3/5, 1/2), Longo 2 (1/1), Di Pizzo 9 (4/5), Fragonara 10 (0/4, 2/4), Aromando ne, Santiangeli 8 (1/1, 2/6), Fumagalli 16 (3/6, 2/3). All. Pansa.
ARBITRI: Schena, Lillo e Caldarola.
PARZIALI: 15-21; 35-44; 60-54.
TIRI LIBERI: Roma 16/23, Tema 15/25.
TIRI DA TRE: Roma 8/23, Tema 10/23.
Capolavoro Tema a Roma (74-81) Eroe di serata, pur all’interno dell’operosa cooperativa del canestro, un Fumagalli imperiale, che riporta serenità, da vero comandante in campo, dopo un fortunale potenzialmente letale.