Tutto facile per Faenza, dominato 81-65 il derby contro Ravenna

Un derby a senso unico. Nella sfida tutta romagnola del campionato di Serie B Nazionale fra Tema Sinergie Faenza e Orasì Ravenna giocata al Pala Cattani, i padroni di casa hanno avuto la meglio sugli avversari con un ampio 81-65 finale.

Tra le fila della squadra vincitrice è ancora una volta l’ala classe 2004 Enrico Vettori a distinguersi sotto canestro realizzando 17 punti personali.

Score che gli consente di aggiudicarsi il riconoscimento di miglior marcatore di serata.

Tema Sinergie Faenza - OraSì Ravenna 81-65 (21-15, 21-25, 18-11, 21-14)

Tema Sinergie Faenza: Enrico Vettori 17 (1/5, 3/7), Thomas Van ounsem 15 (6/7, 1/2), Carlo Fumagalli 13 (2/5, 3/5), Alberto Fragonara 12 (0/1, 4/6), Marco Santiangeli 9 (2/5, 1/3), Mouhammed falilou Mbacke 7 (1/1, 1/5), Fabio Stefanini 5 (2/7, 0/2), Andrea Aromando 3 (0/0, 1/1), Valerio Longo 0 (0/1, 0/0), Matteo Rinaldin 0 (0/0, 0/2), Petar Camparevic 0 (0/0, 0/0), Luca Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 40 9 + 31 (Marco Santiangeli 9) - Assist: 20 (Alberto Fragonara 7)

OraSì Ravenna: Enzo damian Cena 16 (2/7, 3/6), Francesco Paolin 15 (7/12, 0/2), Gabriel Dron 12 (4/9, 0/6), Kevin Brigato 10 (4/7, 0/1), Maurizio Ghigo 4 (2/4, 0/4), Alessandro Feliciangeli 3 (0/2, 1/1), Davide Paiano 3 (0/1, 1/2), Rolandas Jakstas 2 (1/3, 0/0), Tommaso Morena 0 (0/0, 0/0), Pietro Catenelli 0 (0/0, 0/0), Giacomo Venturini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Francesco Paolin, Kevin Brigato 7) - Assist: 13 (Francesco Paolin 5)