Tutto facile per Faenza: Avellino schiacciato 79-68

Faenza vola contro Avellino!
Prestazione di spicco della Tema Sinergie Faenza che accoglie e annienta di oltre dieci punti i campani della Felice Scandone Avellino. Sul parquet del Pala Cattani, i padroni di casa annichiliscono gli avversari con netto punteggio definitivo di 79-68.
Nenanche a dirlo, serata magistrale per il lituano Stankevicius che stende Avellino con 22 punti personali: miglior realizzatore della gara.
Tabellino
Tema Sinergie Faenza - Felice Scandone Avellino 79-68 (29-17, 8-19, 21-9, 21-23)
Tema Sinergie Faenza: Eimantas Stankevicius 22 (8/15, 2/6), Luca Campori 13 (2/5, 2/4), Alessandro Riva 11 (5/6, 0/0), Marco Di pizzo 10 (3/6, 0/0), Gianmarco Bertetti 10 (1/3, 2/9), Francesco Marcucci 9 (3/5, 1/2), Filippo Rossi 2 (1/3, 0/3), Raffaele Romano 2 (1/1, 0/0), Marco Susanni 0 (0/1, 0/0), Mattia Lucadamo 0 (0/0, 0/0), Cheikh mouhamadou Sy 0 (0/0, 0/0), David Gaina catana 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Marco Di pizzo 10) - Assist: 12 (Gianmarco Bertetti 4)
Felice Scandone Avellino: Darryl Jackson 13 (1/1, 3/5), Simone Vecerina 12 (4/7, 1/4), Edoardo Maresca 9 (3/3, 1/2), Fabio Stefanini 9 (1/2, 2/3), Armando Verazzo 8 (4/7, 0/3), Gianluca Frattoni 8 (4/11, 0/2), Jacopo Vedovato 7 (3/8, 0/0), Bruno Farias 2 (1/2, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Costantino Carullo 0 (0/0, 0/0), Christian Miro 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 5 / 9 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Jacopo Vedovato 10) - Assist: 15 (Jacopo Vedovato 4)