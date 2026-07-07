Tema Sinergie Faenza, ecco la guardia-ala Luca Campori

Un romagnolo alla corte della Tema Sinergie Faenza. Luca Campori ritorna nella sua terra dopo molti anni in giro per l’Italia dove è diventato un giocatore di ottimo livello nel campionato di serie B Nazionale. La guardia-ala forlimpopolese è reduce dalla positiva esperienza al Golfo Basket Piombino dove si è trasferito a gennaio dalla Pielle Livorno dopo essere stato fermo nella prima parte di stagione a causa di un intervento di pulizia al tendine d’Achille. Giocatore di qualità, di grinta e di impatto fisico, ha le caratteristiche ideali per lo scacchiere tattico di coach Pansa.

Nato a Forlimpopoli il 27 ottobre 1999, Campori inizia a giocare a pallacanestro nel settore giovanile di Forlì, trasferendosi a soli 15 anni in quello della Mens Sana Siena, società in cui a 17 anni debutta in A2. Dal 2017 al 2019 ritorna in Romagna alla Pallacanestro 2.015 Forlì in A2, dividendosi con il Basket Lugo e il Basket 2000 Reggio Emilia, formazioni di serie B, e dal 2019 al 2021 milita soltanto nel club forlivese. Poi passa alla Virtus Cassino (serie B) ed inizia l’avventura alla Pielle Livorno, restandoci fino allo scorso dicembre e vestendo per tre anni i gradi di capitano. In Toscana gioca campionati di vertice e vince una Supercoppa di serie B. A gennaio 2026 passa a Piombino, contribuendo a portare la squadra alla salvezza diretta e a farla qualificare ai play in dove viene eliminata al secondo turno dalla Tema Sinergie. La sua avventura al Golfo Basket si chiude con 10.1 punti di media in 18 gara di stagione regolare e con 12 punti di media in due gare di play in.

“A 27 anni sono in un momento importante della carriera e cercavo una squadra che potesse essere l’ideale per il mio percorso cestistico e umano – spiega Campori -. I Raggisolaris sono stati la soluzione migliore sotto tutti i punti di vista, perché mi hanno presentato un progetto ambizioso che si sviluppa in due anni e vedo tanto entusiasmo nell’ambiente. Sono rimasto ben impressionato da coach Pansa e dal suo modo di intendere la pallacanestro. Giocare a Faenza mi permetterà inoltre di ritornare a casa per stare così vicino alla famiglia e agli amici e sono molto felice anche per questo. Sono quindi riuscito ad unire l’aspetto sportivo a quello personale. Credo di essere un giocatore che riesce a fare molte cose in campo, che ha aggressività ed energia e che si mette al servizio della squadra. Sarà un’annata importante a livello personale, perché voglio recuperare il tempo perduto dopo aver saltato la prima parte della scorsa stagione per infortunio”.