Tema Faenza: ecco il pivot Marco Di Pizzo

Rumors confermati: Marco Di Pizzo è un nuovo giocatore della Tema Sinergie. Il pivot classe 1998, arrivato dalla General Contractor Jesi, vestirà la maglia numero 18 dei Raggisolaris da domenica, quando debutterà al PalaCattani nella gara contro la Malvin Casoria. Pivot moderno di 2.05 m che si fa valere in difesa e in attacco, Di Pizzo ha esordito a 17 anni in serie A1 con il Pistoia Basket, giocando poi in serie A2 e in squadre di B che puntavano a campionati di vertice.

Nato a Bagno a Ripoli il 12 agosto 1998, Di Pizzo si forma nel settore giovanile dell’Affrico Firenze, passando poi all’Use Basket Empoli, alla Mens Sana Siena e al Pistoia Basket con cui esordisce in serie A1. Nel 2017/18, dopo qualche mese alla Fiorentina Basket (serie B) nella stagione precedente, firma con la Fulgor Omegna in serie B, vincendo la Coppa Italia e venendo nominato miglior Under 20 della manifestazione. Si trasferisce poi al Latina Basket in A2, e dalla stagione 2020/21 scende in B giocando nella Real Sebastiani Rieti, nella Fiorentina Basket, nella Pallacanestro Firenze e nella Gema Montecatini per due stagioni e mezzo dal gennaio 2022 fino al giugno del 2025. Nel 2024/25 passa alla General Contractor Jesi, esperienza chiusa con 6.4 punti e 4.6 rimbalzi di media in 23 partite. Ora è pronto a conquistare i tifosi della Tema Sinergie.

“Mi sento un po’ come il figliol prodigo che è ritornato sui suoi passi – scherza Marco Di Pizzo -. In estate ero indeciso se andare a Jesi o a Faenza e ho scelto i marchigiani perché conoscevo l’allenatore Ghizzinardi e Arrigoni e la mia ragazza lavorava in quella zona. Sono quindi arrivato a Faenza con qualche mese di ritardo e a consigliarmela è stato Simone Lilli, dicendomi che c’era un gran tifo, una società seria e un bell’ambiente.

Sono molto motivato e non vedo l’ora di scendere in campo domenica per conoscere i tifosi e giocare al PalaCattani. Il mio obiettivo è mettermi al servizio dell’allenatore e dei compagni per portare Faenza ai play-off, anche passando dai play in. La Tema Sinergie è una squadra giovane, con grande qualità e che gioca una bella pallacanestro: sono davvero contento di fare parte di questo gruppo”.