Tema con la guardia altissima nella tana dell’imprevedibile Jesi

Incassata una nuova ratifica delle proprie capacità di espiazione, a riscatto di una prova deludente, con la convincente affermazione sull’Adamant Ferrara di domenica, la Tema Sinergie affronta oggi la trasferta infrasettimanale di Jesi (Pala Triccoli, ore 20.30, arbitri Centonza, Di Gennaro e Servillo). La attende una General Contractor dal talento intermittente, imprevedibile e pericolosa come di chi è in cerca di stabilità.

I marchigiani avevano già saputo sorprendere i neroverdi in amichevole, battendoli a domicilio, e per quanto poco possa contare il caldo ingannevole del precampionato, sono comunque stazzati per un campionato di livello, seppur zavorrati da guai vari, anche di infermeria, che ne hanno rallentato il decollo. Dopo l’avvio di stagione claudicante, dai quali è in via di guarigione, sono arrivati gli alti e bassi tipici di chi è in convalescenza: come spiegare altrimenti le ultime tre trasferte del team di Ghizzinardi, una dirompente ad espugnare il parquet della Luiss d’alta quota, poi un crollo abissale in quel di Ravenna e infine, domenica scorsa, il corpo a corpo dall’ostinato equilibrio (mai più di due possessi di divario per 45’) a San Severo, risoltosi al supplementare in favore dei pugliesi, con la tripla del sorpasso jesina spenta dal ferro.

A scagliarla è stato Palsson, ala grande della nazionale islandese (7,4 punti medi ai recenti Europei), fiore all’occhiello della campagna estiva della General Contractor, al ritorno dopo un mese di stop per frattura all’osso piramidale del polso, e leader naturale dei suoi (15,3 punti medi col 45% dall’arco). Ma non è certo voce sola, se accanto ha l’altra ala Arrigoni, tra i migliori rimbalzisti e per valutazione del girone, realizzatori regolari come Piccone e Maglietti, la fisicità di Nicoli e Toniato, la solidità del centro Di Pizzo e l’esperienza di Bruno, unico confermato del lotto, che sta tirando col 46% da tre.

Coach Pansa, che avrà ancora ai box Santiangeli, avverte «Dovremo giocare con lucidità, ai limiti della perfezione, con estrema attenzione ai dettagli, interpretando bene una partita in cui dovremo attenderci una belva ferita che opporrà grande rabbia agonistica, che dovremo contenere. Hanno un roster ben costruito, di grande taglia fisica e con tiratori pazzeschi, e sono indietro in classifica a causa degli infortuni, ma vorranno riscattarsi davanti ai loro tifosi dopo le due sconfitte, una delle quali arrivata in modo rocambolesco».