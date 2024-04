Sono tornati i Blacks, Siberna: «Quei sorrisi che erano scomparsi»

Immagina, puoi. I Blacks sempre sognati, quelli vagheggiati a inizio stagione e intravisti per pochi sospiri di stagione, si palesano all’improvviso. Sono in realtà frutto di un percorso, seppure in salita, accidentato e pieno di curve, tra ardimentose accelerate e altrettanto repentini scali di marcia.

Il ritorno di Gigi Garelli in panchina ha spianato qualche avvallamento, incastrato pezzi di puzzle rinvenuti strada facendo e in cerca di collegamenti tra mente e braccia, e l’esaltante vittoria con Roseto ha collimato una serata perfetta, facendo da tratto d’unione col successo corsaro a Ruvo. Due “indizi” che non sono casuali e ricollocano Faenza tra le grandi del girone, anche se il terreno perso resta lì, lampante nei suoi effetti in classifica, che certifica la mancata sicurezza dei play-off, nonostante le imprese con le prime della classe. Ce ne vorranno altri, di exploit, insomma, per completare l’opera e non chiudere la stagione in anticipo, salvarla dal fallimento, pur ricordando che se anche si arrivasse a giocarsi le gare del tabellone per la promozione, queste saranno da subito in impennata di difficoltà. I neroverdi hanno però dimostrato di essere pronti e attrezzati per un finale in bellezza, tutto starà nella capacità di confermare una continuità di rendimento mai raggiunta finora, tanto da infilare solo adesso il paletto di un tris di vittorie consecutive.

«Avevamo voglia di far vedere quanto valiamo - così torna sul match di domenica Jack Siberna - e battere Roseto ci aiuterà ad arrivare al finale di stagione carichi, anche se non abbiamo ancora fatto niente. I tifosi del PalaCattani ci hanno fatto rivivere l’atmosfera dei play-off degli anni passati, ciò ci ha aiutato a restare concentrati in difesa duri mentalmente. Così siamo riusciti a tener botta anche quando sbagliavamo i buoni tiri presi e ad allungare quando hanno cominciato a entrare. È per noi una spinta importante a livello morale; ora andremo con fiducia a Imola per affrontare l’Andrea Costa, dove ci attende una vera battaglia. Dobbiamo ripartire da questa energia, e dai sorrisi che avevamo in campo, e che non si vedevano da un pezzo».

Under 19

Stasera, ore 20, al PalaCattani, l’Under 19 Gold dei Raggisolaris ospiterà Parma nella sfida decisiva del campionato. Vincendo e ribaltando il -4 dell’andata, la squadra allenata da coach Pio sarà a un passo dalla vittoria del girone e dall’accesso alla Final Four che metterà in palio il titolo regionale e tre posti per l’Interzona dove ci saranno le migliori 32 d’Italia.