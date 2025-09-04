Raggisolaris Faenza: Tema Sinergie è il nuovo main sponsor

Dopo dieci anni dal primo contratto di sponsorizzazione con i Raggisolaris, Tema Sinergie diventa main sponsor e affianca il suo nome a quello della prima squadra di pallacanestro maschile della città di Faenza. Fondata nel 1985, Tema Sinergie offre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la Medicina Nucleare, la Radiofarmacia, la Radioterapia e l’Industria Farmaceutica, affermandosi come una delle realtà di riferimento a livello internazionale.

Soddisfatto Filippo Raggi, presidente Raggisolaris Faenza. “Il fatto che Tema Sinergie abbia scelto di diventare nostro main sponsor è un segnale fortissimo. Non si tratta solo di sostenere una squadra di basket, ma di rafforzare un legame con la città, con i tifosi, con i giovani e con tutti coloro che vivono di sport e di passione. Insieme vogliamo raccontare quanto di meraviglioso Tema Sinergie realizza ogni giorno nel suo settore e al tempo stesso dare ancora più solidità al progetto sportivo dei Raggisolaris. È un impegno che guarda lontano e che ci permette di sognare insieme, con solide basi”.

Così Stefano Piancastelli, amministratore delegato di Tema Sinergie: “I Raggisolaris sono una realtà importante nel territorio in cui viviamo e facciamo impresa. Pur non essendo appassionato di pallacanestro, non posso che riconoscere in questa società il merito di essere diventata nel tempo un punto di riferimento positivo per la città e per i tanti che la seguono con entusiasmo. Tema Sinergie sta continuando a raggiungere importanti risultati e questa crescita è dovuta soprattutto ai tanti clienti e partner che hanno creduto in noi e che con noi hanno deciso di seguire la nostra rotta. Allo stesso modo, da circa 10 anni, continuiamo a sostenere e a credere nel progetto Raggisolaris e siamo lieti di aver avuto proprio quest’anno, in occasione dei nostri 40 anni di attività, la possibilità di diventare main sponsor, confermando ulteriormente il nostro impegno sul territorio e nei confronti della comunità”.