Raggisolaris Faenza, il nuovo centro è il belga Van Ounsem

Un centro belga alla corte dei Raggisolaris Faenza. Thomas Van Ounsem vestirà la canotta faentina nella prossima stagione, pronto a mostrare le sue qualità già viste in B Nazionale nell’ultimo campionato. Il pivot ha infatti giocato nella stagione 2024/25 a Chieti e alla Luiss Roma, facendosi valere con entrambe le canotte a suon di punti, rimbalzi e schiacciate.

Thomas Van Ounsem, nato a Ixelles in Belgio il 28 febbraio 1999, è un’ala-pivot di 206 cm che ha sempre giocato nelle nazionali giovanili belghe, partecipando agli Europei Under 16 Division B (2015), Under 18 Division B (2017) e Under 20 Division B (2018 e 2019). La sua carriera cestistica inizia in Francia dove si trasferisce già negli anni delle giovanili giocando nell’Under 21 dell’Antibes e del Bourg-n-Bresse, con cui debutta anche nel massimo campionato transalpino. La prima vera esperienza seniores è proprio in Francia nel Jsa Bordeaux, nel terzo campionato nazionale francese, torneo nel quale milita anche con l’Orchies. Nella stagione 2023/24 si trasferisce in Belgio dove gioca nel massimo campionato con il Limburg United. Nel 2024 inizia l’avventura in Italia in B Nazionale prima a Chieti dove segna 13.9 punti e cattura 7.3 rimbalzi di media, poi si trasferisce alla Luiss Roma dopo il ritiro dal campionato degli abruzzesi, chiudendo con 9.6 punti e 4.3 rimbalzi, giocando anche i play off.

“L’allenatore mi ha contattato spiegandomi il progetto dei Raggisolaris e ho accettato subito di venire a Faenza – spiega Van Ounsem -. Io e Pensa condividiamo infatti la stessa filosofia di gioco ed abbiamo trovato subito l’intesa. Il mio obiettivo di quest’anno è semplice: vincere più partite possibile. Dovremo dare il massimo perché il campionato è molto competitivo e me ne sono accorto lo scorso anno quando ho giocato in B Nazionale per la prima volta. Sono un ragazzo semplice e porterò tutta la mia energia e il mio talento per aiutare la squadra ad avere successo”.