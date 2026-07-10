Raggisolaris, colpo Bertetti in regia

Un playmaker con punti nelle mani e con tanta esperienza in serie A2. Gianmarco Bertetti è un nuovo giocatore della Tema Sinergie, scelto per dirigere l’orchestra faentina con la grande maestria mostrata in molti anni nel secondo campionato nazionale e in serie B Nazionale dove nella scorsa stagione ha giocato per la prima volta vestendo i colori dell’Infodrive Capo d’Orlando. Una stagione molto positiva chiusa con 14 punti e 4 rimbalzi di media.

Nato a Biella il 21 novembre 2001, Bertetti cresce cestisticamente nella squadra della sua città, con la quale debutta in serie A2 nella stagione 2018/19 restandoci fino al 2021/22. Nel campionato successivo si trasferisce al Kleb Ferrara, passando all’Apu Udine quando gli estensi si ritirano dal campionato di serie A2 ad inizio marzo. Nel 2023/24 firma con la Pallacanestro Vigevano dove viene allenato da Pansa: è una stagione ricca di soddisfazioni, con la squadra che arriva ottava ed esce a testa alta nel primo turno dei play off con la Pallacanestro 2.015 Forlì. Poi passa alla Juvi Cremona e nel 2025/26 milita per la prima volta in B Nazionale vestendo la maglia dell’Infodrive Capo d’Orlando, diventando il migliore realizzatore dei suoi con 14 di media in stagione regolare.