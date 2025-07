Raggisolaris, arriva il giovane play Matteo Rinaldin

“È meglio un assist di un tiro: mi diverte vedere un mio compagno felice per un mio passaggio”. Ha le idee piuttosto chiare Matteo Rinaldin, 19enne playmaker tra i migliori prospetti della sua annata, pronto a vivere con i Raggisolaris la sua prima esperienza in B Nazionale. Il giocatore è reduce dall’ottimo campionato di B Regionale disputato con i Falconstar Monfalcone dove è stato il miglior under del girone, mostrando tutto il talento che già aveva messo in campo nelle giovanili.

Nato a Portogruaro il 12 maggio 2006, Rinaldin inizia a giocare nella Pallacanestro San Stino poi in giovane età si trasferisce all’Orange1 Bassano, uno dei migliori settori giovanili italiani. Con il club veneto gioca tre stagioni dal 2020 al 2023 in C Gold e nel settore giovanile, disputando due volte l’Euroleague Basketball Next Generation Tournament (l’Eurolega giovanile), tre finali nazionali (due con l’Under 17 Eccellenza e una con l’Under 19 Eccellenza) e un Europeo con la nazionale Under 16. Nella stagione 2023/24 passa al Campus Piemonte in B Regionale poi si trasferisce a Monfalcone, dove si mette in luce, guadagnandosi la chiamata di Faenza.

“I Raggisolaris sono il posto perfetto per me e per la mia carriera – afferma Rinaldin – e la società migliore con la quale debuttare in B Nazionale. È una piazza storica della pallacanestro che milita da tanti anni nel terzo campionato nazionale e ha sempre avuto progetto seri. Mi è bastata una chiacchierata con coach Pansa e capire gli obiettivi del club, per rendermi conto di essere al posto giusto per crescere dal lato umano e professionale. Come giocatore sono un playmaker a cui piace creare pallacanestro per i compagni, mettendomi al servizio della squadra”.